Das große #GNTM-UmstylingJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 6: Das große #GNTM-Umstyling
126 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12
Heute erwartet die Models beim großen #GNTM-Umstyling eine Verwandlung, die so individuell ist wie ihre Persönlichkeiten. Und als wäre das nicht genug, geht es anschließend zum Laufsteg-Auftritt im futuristischen Auditorio de Tenerife - eine echte Herausforderung mit Stil - und vor allem ziemlich vielen Stufen. Im Fashion-Showdown zeigen die Models in Kreationen von Kaviar Gauche und Baldessarini ihr Können. Doch am Ende zählt nur der Eindruck bei Heidi und Jourdan Dunn.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick