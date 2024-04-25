Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Unterwasser-Shooting: Jetzt heißt es, Luft anhalten!

ProSiebenStaffel 19Folge 11vom 25.04.2024
Folge 11: Unterwasser-Shooting: Jetzt heißt es, Luft anhalten!

112 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12

Die Models tauchen unter Wasser und schlüpfen in die Rolle eines frisch verheirateten Hochzeitspaars. Heidi stattet dem Model-Penthouse einen Besuch ab und gibt den Kandidatinnen und Kandidaten Tipps, wie sie vor der Kamera am besten Intimität darstellen. Und das wird dann gleich im Pool geübt. Beim großen Shooting wollen die Models zeigen, dass sie ihre High Fashion-Hochzeitsoutfits im dekorierten Unterwassertank in Szene setzen können.

