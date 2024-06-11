Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 19 Folge 18 vom 11.06.2024
118 Min. Folge vom 11.06.2024 Ab 12

Die Models wollen hoch hinaus. Und auf keinen Fall so kurz vor der Ziellinie rausfliegen. Beim Helikopter-Shooting gilt es daher, starke Nerven zu beweisen und Fotograf und Gastjuror Vijat Mohindra zu beeindrucken. Wer ins große Finale einziehen darf, entscheidet sich bei einem spektakulären Rooftop-Walk vor der L.A.-Skyline mit Designer und Gastjuror Yannik Zamboni. Welche Models bekommen das heiß ersehnte Ticket zum #GNTM-Finale 2024?

ProSieben
