ProSiebenStaffel 19Folge 4vom 07.03.2024
112 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12

Viva España - auf nach Teneriffa! Die Models ziehen in ihre Model-Hacienda auf Teneriffa ein. Dort angekommen erwartet sie das Self-Timer-Shooting unter dem Motto "Sei du selbst", bei dem die Models zwei Fotos mit dem Selbstauslöser von sich machen können. Außerdem ein Gruppen-Ocean-Shooting mit individuell gestylter und geschneiderter Kleidung an der Küste Teneriffas - fotografiert von Heidi Klum höchstpersönlich. Als Gastjurorin ist Schauspielerin und Model Elizabeth Hurley dabei.

