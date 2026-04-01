Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gormiti

Der Tod

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 01.04.2026
Der Tod

Der TodJetzt kostenlos streamen

Gormiti

Folge 1: Der Tod

16 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Einst gelang es den mächtigen Gormiti-Rittern, ihr Reich vor den Darkans zu beschützen und diese mithilfe des Elestars, einem unzerstörbaren Wappenschild aus Energie, zu verbannen. Doch die einstigen Gegner kehren zurück und planen, Gorm in eine ewige Finsternis zu stürzen. In dieser Stunde der Gefahr finden sich die vier jungen Gormians Riff, Ikor, Trek und Eron zusammen und werden im sagenumwobenen Turm dazu auserkoren, das Reich zu verteidigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gormiti
Blue Ant
Gormiti

Gormiti

Alle 2 Staffeln und Folgen