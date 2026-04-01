Winzige SchwierigkeitenJetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 13: Winzige Schwierigkeiten
13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Voidus ruft den gefährlichsten aller Darkans herbei: Kratus, den Energievampir. Während dieser beginnt, alles Leben auf Gorm auszulöschen, gerät ein kleines, hilfloses Tier mitten in den erbitterten Kampf zwischen den Darkans und den Gormiti. Wird es das Kreuzfeuer unversehrt überstehen?
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