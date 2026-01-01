Gormiti
2 StaffelnAb 6
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Gormiti
Vor Urzeiten besiegten die Gormiti-Ritter, angeführt von ihren mächtigen Lords, die Darkans und verbannten sie mit der Macht des Elestars nach Darkor. Nur der Turm zeugt noch vom alten Krieg. Als Riff, Ikor, Trek und Eron ihn betreten, erfüllt sich die Prophezeiung: Die Finsternis kehrt zurück. In Gorm - dem Reich von Feuer, Eis, Wind und Fels - müssen die vier Erwählten als neue Heralds ihre Elementarkräfte erwecken, um ihre Welt vor dem Untergang zu bewahren.
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.