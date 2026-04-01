Bei den Heralds spukt'sJetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 15: Bei den Heralds spukt's
13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Heralds stoßen auf ihrer Suche nach einer Scherbe auf ein Schloss, das verlassen zu sein scheint - doch Türen schlagen von selbst zu, Möbel bewegen sich und unheimliches Gelächter hallt durch die Gänge. Eron ist überzeugt: Geister sind hier am Werk. Als Riff, Ikor und Trek nacheinander verschwinden, bleibt nur Ao-Ki, um sich dem geheimnisvollen Spuk zu stellen. Haben hier etwa die Darkans ihre Finger im Spiel?
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