Gormiti
Folge 7: Das Turnier
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Während Ao-Ki im Wald neue Energie sammelt, warnt sie die Heralds eindringlich, keine Gormiti zu rufen, um nicht die Aufmerksamkeit der Darkans auf sich zu ziehen. Doch der Reiz eines Turniers ist stärker als ihre Vorsicht. Voidus wittert schließlich seine Chance und entsendet Gredd mit dem Auftrag, Ao-Ki zu entführen. Droht nun das Unheil über Gorm hereinzubrechen?
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