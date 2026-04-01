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Gormiti

Der Bau des Turmes

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 01.04.2026
Der Bau des Turmes

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Gormiti

Folge 4: Der Bau des Turmes

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die vier Heralds erkennen, dass sie den Turm schützen müssen, bevor sie den Elestar suchen können. Ao-Ki enthüllt, dass er einst viel mächtiger war, und nur die Lords der vier Reiche - Feuer, Eis, Fels und Wind - ihn wieder errichten können. Während Riff, Ikor, Trek und Eron ihre Kräfte vereinen, stellt sich Ao-Ki allein dem gefährlichen Anführer der Darkans, um Gorm vor der Vernichtung zu bewahren.

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