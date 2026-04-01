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Gormiti

Der Stein der Täuschung

DeAPlanetaStaffel 1Folge 14vom 01.04.2026
Der Stein der Täuschung

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Gormiti

Folge 14: Der Stein der Täuschung

13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Ein Darkan zwingt ein ganzes Dorf, wertvolles Metall für ihn zu schürfen, und bestraft Ungehorsame, indem er sie in Statuen verwandelt. Doch welche finsteren Pläne verfolgt der Feind? Mit Hilfe eines mutigen Mädchens wagen sich Riff, Ikor, Trek, Eron und Ao-Ki tief unter die Erde, um das geheimnisvolle Rätsel zu lösen.

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