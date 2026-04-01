Der Stein der TäuschungJetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 14: Der Stein der Täuschung
13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Ein Darkan zwingt ein ganzes Dorf, wertvolles Metall für ihn zu schürfen, und bestraft Ungehorsame, indem er sie in Statuen verwandelt. Doch welche finsteren Pläne verfolgt der Feind? Mit Hilfe eines mutigen Mädchens wagen sich Riff, Ikor, Trek, Eron und Ao-Ki tief unter die Erde, um das geheimnisvolle Rätsel zu lösen.
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