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Gormiti

Brüllender Aufstand

DeAPlanetaStaffel 1Folge 18vom 01.04.2026
Brüllender Aufstand

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Gormiti

Folge 18: Brüllender Aufstand

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Der Frieden auf Gorm scheint zum Greifen nah, denn den Heralds gelingt es in beeindruckendem Tempo, eine Elestar-Scherbe nach der anderen zu sichern. Doch die Hoffnung wird jäh überschattet, als ausgerechnet die Hyperbiester zunehmend aggressiv und unberechenbar werden. Für Riff, Ikor, Trek und Eron beginnt ein innerer Konflikt: Müssen sie tatsächlich gegen ihre treuesten Verbündeten kämpfen, um zu überleben?

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