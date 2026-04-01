Gormiti
Folge 18: Brüllender Aufstand
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Der Frieden auf Gorm scheint zum Greifen nah, denn den Heralds gelingt es in beeindruckendem Tempo, eine Elestar-Scherbe nach der anderen zu sichern. Doch die Hoffnung wird jäh überschattet, als ausgerechnet die Hyperbiester zunehmend aggressiv und unberechenbar werden. Für Riff, Ikor, Trek und Eron beginnt ein innerer Konflikt: Müssen sie tatsächlich gegen ihre treuesten Verbündeten kämpfen, um zu überleben?
Weitere Folgen in Staffel 1
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