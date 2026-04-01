Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gormiti

Gefährliche Kombination

DeAPlanetaStaffel 1Folge 17vom 01.04.2026
Gefährliche Kombination

Gefährliche KombinationJetzt kostenlos streamen

Gormiti

Folge 17: Gefährliche Kombination

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Durch einen glücklichen Zufall gelingt es Riff und Ikor, die uralten Elementarkräfte des Steinschlosses zu erwecken. Beim Training mit ihren beiden Gormiti erfahren sie, welch explosive Macht entsteht, wenn Feuer auf Eis trifft. Doch der Anstieg der Elemente im Reich des Gesteins bleibt auch Voidus nicht verborgen. Er schickt Gredd mit einer neuartigen Waffe nach Gorm, um den Heralds den Kampf anzusagen. Können die Helden die neu entfesselte Energie für sich nutzen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gormiti
DeAPlaneta
Gormiti

Gormiti

Alle 2 Staffeln und Folgen