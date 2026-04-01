Gormiti
Folge 8: Hyperbiester los!
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Heralds müssen lernen, die Hyperbiester zu reiten, wenn sie die Elestar-Scherben einsammeln wollen, die über ganz Gorm verstreut sind. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn die Kreaturen sind rebellisch und müssen erst Vertrauen fassen, ehe sie sich bändigen lassen. Unterdessen nutzen die Darkans die Situation aus und greifen erneut den Turm an, um ihn weiter zu schwächen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick