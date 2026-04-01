Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gormiti

Hyperbiester los!

DeAPlanetaStaffel 1Folge 8vom 01.04.2026
Hyperbiester los!

Hyperbiester los!Jetzt kostenlos streamen

Gormiti

Folge 8: Hyperbiester los!

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die Heralds müssen lernen, die Hyperbiester zu reiten, wenn sie die Elestar-Scherben einsammeln wollen, die über ganz Gorm verstreut sind. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn die Kreaturen sind rebellisch und müssen erst Vertrauen fassen, ehe sie sich bändigen lassen. Unterdessen nutzen die Darkans die Situation aus und greifen erneut den Turm an, um ihn weiter zu schwächen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gormiti
DeAPlaneta
Gormiti

Gormiti

Alle 2 Staffeln und Folgen