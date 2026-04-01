Der Kampf um den Elestar (1)Jetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 25: Der Kampf um den Elestar (1)
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Mit der letzten Elestar-Scherbe glauben die Heralds, Gorm gerettet zu haben. Doch ihre Erleichterung währt nur kurz. Cryptus nutzt den Moment der Unachtsamkeit und entführt Ao-Ki. Kurz darauf stellt er ein gnadenloses Ultimatum: Ao-Ki gegen den Elestar. Wie werden sich die Helden entscheiden?
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