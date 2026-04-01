Der Kampf um den Elestar (2)Jetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 26: Der Kampf um den Elestar (2)
14 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Entscheidungsschlacht um Gorm steht bevor: Mit der Macht des Elestars hat Voidus freien Zugang zur Welt. Um ihn aufzuhalten, bleibt den Heralds nur eine scheinbar unmögliche Aufgabe. Sie müssen die Kräfte aller Elementarschlösser vereinen, um gleichzeitig die vier Gormiti-Lords zu rufen - ihre letzte Hoffnung im Kampf gegen die ewige Dunkelheit.
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