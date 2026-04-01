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Gormiti

Riff steht in Flammen

DeAPlanetaStaffel 2Folge 11vom 01.04.2026
Riff steht in Flammen

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Gormiti

Folge 11: Riff steht in Flammen

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Nach der Aktivierung der drei Feuer-Leuchttürme steht Riff vor seiner entscheidenden Herausforderung: Er muss Nukleor, den Meka-Gormiti des Feuers, in einem Kampf bezwingen, um ihn führen zu können. Doch Riffs feuriges Temperament und sein unbändiger Stolz könnten ihm zum Verhängnis werden - und Xathor lässt sich diese Chance nicht entgehen ...

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