Gormiti
Folge 6: Hart wie Stein
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Trek ist es gelungen, alle Leuchttürme des Gesteins zu aktivieren und damit einen Meka-Gormiti herbeizurufen. Doch um zu beweisen, dass er ihn auch führen kann, muss er sich einer letzten Herausforderung stellen: In der Arena soll er zeigen, dass er einen solchen Gegner besiegen kann. Doch mitten im Kampf taucht plötzlich Gredd mit seinen Gefolgsleuten auf und greift an. Wird Trek diese Aufgabe trotzdem meistern?
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