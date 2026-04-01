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Gormiti

Vom Winde vergormt

DeAPlanetaStaffel 2Folge 14vom 01.04.2026
Vom Winde vergormt

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Gormiti

Folge 14: Vom Winde vergormt

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Während die Heralds versuchen, weitere Meka-Gormiti zu erwecken, um die beiden von Voidus errichteten Artefakte außer Kraft zu setzen, schickt der Lord der Finsternis Kratus nach Gorm. Mit seiner neu gewonnenen Omega-Energie setzt dieser alles daran, die vier Helden aufzuhalten - noch bevor Eron den ersten Leuchtturm des Windes aktivieren kann.

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