Gormiti
Folge 9: Feuer und Furcht
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Bei der Suche nach dem nächsten Feuer-Leuchtturm muss Riff in die Grube hinabsteigen - einen Ort, der von den gefürchteten Morkogons wimmelt. Trotz seiner Angst wagt er sich hinunter, doch ein unglückliches Missgeschick aktiviert versehentlich die Abwehrsysteme des Turms. Ein folgenschwerer Fehler: Xathor nutzt die Gelegenheit und versucht, seine Omega-Energie gegen die Ultra-Kräfte der Heralds einzusetzen ...
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