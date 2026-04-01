In tiefen SchwierigkeitenJetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 5: In tiefen Schwierigkeiten
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Gredd versucht, den letzten Leuchtturm des Gesteins unter sich zu begraben, um den Heralds jede Möglichkeit zu nehmen, ihn zu aktivieren. Das Team muss sich daher aufteilen: Während Trek und Riff in die tiefsten Minen von Gorm hinabsteigen, stellen sich die anderen Gredds Angriffen entgegen. Doch die Zeit drängt und nur schnelles Handeln kann die drohende Katastrophe noch verhindern ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick