Gormiti
Folge 8: Muskeln oder Hirn
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Nachdem es Gredd nicht gelungen ist, Voidus' finstere Pläne zu verwirklichen, schickt dieser Xathor aus, um mit dessen Hilfe und einem neu errichteten Meka-Artefakt im Feuerreich Gorm zu vereinnahmen. Nun liegt es an Riff, die Leuchttürme zu finden und zu aktivieren, bevor Xathor mit seinem raffinierten Verstand zum Angriff ansetzt ...
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