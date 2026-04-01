Gormiti
Folge 4: Cliffhanger
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Als die Heralds versuchen, den nächsten Leuchtturm des Gesteins zu aktivieren, der hoch oben auf einem Berggipfel steht, taucht Gredd unerwartet auf und greift an. Das Abwehrsystem des Turms wird ausgelöst - und wird nun auch für Eron zur Bedrohung. Trek muss schnell handeln und die Gefahr abwenden, bevor die Finsternis für immer über Gorm hereinbricht.
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