Gormiti
Folge 15: Vom Winde gewaschen
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Als Trek versehentlich den zweiten Wind-Leuchtturm berührt, werden dessen Abwehrmechanismen ausgelöst: Eron, Trek und Hirok verlieren ihre Erinnerungen. Kratus erkennt sofort seine Chance und bringt sie mit einer List auf seine Seite. Ohne zu wissen, wer sie wirklich sind, ziehen sie gegen Riff, Ikor und Ao-Ki in den Kampf. Droht nun ein gefährlicher Konflikt unter den Heralds?
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