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Gormiti

Vom Winde gewaschen

Blue AntStaffel 2Folge 15vom 01.04.2026
Vom Winde gewaschen

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Gormiti

Folge 15: Vom Winde gewaschen

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Als Trek versehentlich den zweiten Wind-Leuchtturm berührt, werden dessen Abwehrmechanismen ausgelöst: Eron, Trek und Hirok verlieren ihre Erinnerungen. Kratus erkennt sofort seine Chance und bringt sie mit einer List auf seine Seite. Ohne zu wissen, wer sie wirklich sind, ziehen sie gegen Riff, Ikor und Ao-Ki in den Kampf. Droht nun ein gefährlicher Konflikt unter den Heralds?

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