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Gormiti

Die windige Art

DeAPlanetaStaffel 2Folge 17vom 01.04.2026
Die windige Art

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Gormiti

Folge 17: Die windige Art

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Nach der Aktivierung seiner drei Leuchttürme muss sich Eron dem Wind-Meka-Gormiti Cosmyr stellen. Nur wenn es ihm gelingt, Cosmyr aus der Arena zu manövrieren, wird sich das mächtige Wesen den Helden anschließen, um gegen Voidus zu kämpfen. Doch hinter seinem harmlosen Äußeren verbirgt Cosmyr enorme Stärke. Eron bleibt nur eine Chance: Er vertraut auf seine typisch windige Art ...

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