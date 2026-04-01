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Gormiti

Die dunkle Festung (1)

DeAPlanetaStaffel 2Folge 24vom 01.04.2026
Die dunkle Festung (1)

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Gormiti

Folge 24: Die dunkle Festung (1)

11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Ao-Ki wurde nach Darkor entführt und befindet sich in den Fängen von Voidus und seiner Gefolgschaft. Die Heralds versammeln alle Gormiti-Lords, um sie zu retten, aber es scheint bereits zu spät zu sein: Mit der geraubten Energie errichtet Voidus mitten in Gorm seinen eigenen Turm der Finsternis und schickt seine Omega-Darkans aus, um die Schutzwälle niederzureißen und das Reich einzunehmen.

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