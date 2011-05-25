Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 36

HerzfrequenzStaffel 2Folge 18vom 25.05.2011
Folge 36

Folge 36Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 18: Folge 36

43 Min.Folge vom 25.05.2011Ab 12

Überraschend begegnet Marie ihrer Studienliebe Torben wieder, der sich als Patricias jüngerer Freund entpuppt. Während Torben und Patricia über Alternativen für ihre Familienplanung nachdenken, kommen bei Marie alte Gefühle wieder hoch. Markus beobachtet die Begegnung der beiden mit wachsendem Unbehagen. Karen und Mesut nehmen einen stark angetrunken Mann vor der Klinik auf, der ihnen jedoch keine Auskunft zu seiner Identität geben kann. Der Verwaltungsdirektor Ralf Borowski bekommt Wind von der Geschichte und mischt sich in das Geschehen ein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen