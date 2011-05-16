Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 29
Alle Ärzte müssen überstürzt die Hochzeit verlassen: In der Klinik wurde höchste Alarmstufe ausgelöst. Nach einem Busunfall mit einem PKW treffen in Kürze bis zu 20 schwerverletzte Patienten ein. Bernheimer, Ralf, Stefan und Ursula bereiten sich und das Klinikpersonal auf den Ansturm vor. Doch schnell wird klar, dass sie alle Ärzte für die Versorgung der Patienten brauchen. Auch das Brautpaar Markus und Marie muss seine Feier verlassen und in die Klinik eilen. Bernheimer wird bei dieser Tragödie vor eine besonders große Herausforderung gestellt: Ben Senner, der junge Mann, der leicht alkoholisiert den Unfall verursacht hat, droht der Verlust eines Beines. Dabei stand er kurz vor einer steilen Fußballkarriere.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick