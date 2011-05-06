Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 23
43 Min.Folge vom 06.05.2011Ab 12
Nach dem unerwarteten Herzanfall und einer Korrektur der Rhythmusstörungen der Patientin Simone Reitmeier, bereitet das Team um Oberarzt Dr. Stefan Jung die junge Frau auf das Einsetzen eines Herzkatheters vor. Nachdem die Herzspezialistin Prof. Dr. Johanna Lindner verhindert ist, wird Marie unerwartet in diesen schwierigen Fall einbezogen. Die junge Assistenzärztin und der feinfühlige Oberarzt Stefan glauben weiterhin, anders als der rationale Markus, dass die Herzbeschwerden von Simone Reitmeier nicht nur organische Ursachen haben. Sie erschließen, dass die junge Frau an einem sogenannten "Broken-Heart-Syndrom" leidet und ihre ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick