Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 27

Herzfrequenz Staffel 2 Folge 9 vom 12.05.2011
Folge 9: Folge 27

43 Min. Folge vom 12.05.2011 Ab 12

Marie und Markus fiebern ihrer Hochzeit entgegen. Dabei bekommen sie mit, dass ihre Freunde den Junggesellenabend planen. Dem wollen sie gemeinsam entkommen und legen eine falsche Fährte, indem sie behaupten, ein Seminar in München besuchen zu müssen. Doch ihr Plan wird entdeckt. Als Johanna vergeblich versucht, Thomas in Sachen Hochzeitsplanung zu erreichen, scherzt Shirley darüber, dass Thomas in Leipzig vielleicht eine attraktive Richterin kennengelernt hat. Zunächst amüsiert sich Johanna über Shirleys Bemerkung, als sie Thomas jedoch weiterhin nicht erreichen kann, kommt sie ins Nachdenken.

Herzfrequenz
