Folge 35

HerzfrequenzStaffel 2Folge 17vom 24.05.2011
Folge 17: Folge 35

42 Min.Folge vom 24.05.2011Ab 12

Johannas Freundin Patricia Kuhn will trotz ihres gesundheitlichen Zustands an der Hormonbehandlung festhalten, so sehr wünscht sie sich ein gemeinsames Kind mit ihrem jüngeren Freund Torben. Doch diesem ist Patricias Gesundheit wichtiger. Aufgewühlt flüchtet Patricia aus der Klinik - und bricht erneut zusammen. Ralfs und Isabelles Plan ist aufgegangen. In seiner Zeitung hat Verleger Herbert Wiesner einen Artikel über die Schönheitsoperation seiner Tochter Tanja in der Seeklinik veröffentlicht, der Stefan gegenüber der Klinikchefin Johanna in Erklärungsnot bringt. Shirley findet immer mehr Gefallen an dem neuen Arrangement mit Bernheimer.

