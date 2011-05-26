Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 19: Folge 37
42 Min.Folge vom 26.05.2011Ab 12
Als Marie erfährt, dass Johanna Torben damals durch ihre Empfehlung die Stelle in Afrika ermöglicht hat, reagiert sie äußerst betroffen. Als Johanna realisiert, dass Marie und Torben zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar waren, steigt eine dunkle Ahnung in ihr auf. Karen und Mesut können selbst bei dem versöhnlichen Abendessen die gegenseitigen Kabbeleien nicht lassen. Dennoch landen sie danach noch gemeinsam in der Mädels-WG. Der Streit ist vergessen und die beiden kommen sich näher. Unterdessen bringt auch die Arthroskopie keine neue Klarheit über die Symptome des Patienten Pollinger, sondern wirft im Gegenteil weitere Fragen auf.
