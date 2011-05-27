Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 20: Folge 38
42 Min.Folge vom 27.05.2011Ab 12
Marie kann nicht fassen, dass Markus damals dafür gesorgt hat, dass Torben die Stelle in Afrika bekommt und somit indirekt für ihre Trennung verantwortlich ist. Geschockt entzieht sie sich ihm und gesteht ihrer Freundin Karen, dass sie Markus nach dieser Intrige nicht mehr vertrauen kann. Als Johanna mitbekommt, wie eisig die Stimmung zwischen den beiden ist, fordert sie Markus und Marie zu einem klärenden Gespräch auf. Erschüttert stellt Alois fest, dass Franz' Oberkörper von einem Ast des Baumes durchbohrt wurde. Er alarmiert die Seeklinik, und Markus eilt mit Mesut zum Unfallort. Das Leben seines Freundes steht auf Messers Schneide.
