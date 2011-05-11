Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 26

HerzfrequenzStaffel 2Folge 8vom 11.05.2011
Folge 26

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 8: Folge 26

43 Min.Folge vom 11.05.2011Ab 12

Stella und Antonio bangen um Matteo und um ihr Restaurant. Es würde das Aus für das Stella's bedeuten, wenn sich der Salmonellenverdacht bestätigt. Nachdem sich Matteos Zustand zunehmend verschlechtert, geht Markus einer weiteren möglichen Diagnose nach. Bernheimer und Vicky versuchen sich ohne Shirley zu arrangieren und hoffen auf eine baldige Rückkehr. Zu seinem Leidwesen registriert Bernheimer, dass Shirley besser als er mit der Trennung klar zu kommen scheint. Markus und Marie genießen verliebt die Vorfreude auf ihre Hochzeit. Dennoch entgeht ihnen nicht, dass die Location für ihre Feier aufgrund des Salmonellenverdachts ein heftig diskutiertes Thema unter ihren Gästen ist. Alois und Lucas suchen händeringend nach einer Alternative zum Stella's.

