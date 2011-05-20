Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 15: Folge 33
43 Min.Folge vom 20.05.2011Ab 12
Die anspruchsvolle Operation an Patientin Tanja Wiesner hat Isabelle Einiges abverlangt. Überfordert verliert sie die Kontenance, und staucht Shirley ungerechtfertigter Weise heftig zusammen. Erst als sich das Ergebnis als gelungen herausstellt, kann Isabelle aufatmen und triumphieren. Auch Ralf hat schon eine Idee, wie er diesen Erfolg für seine Zwecke nutzen kann. Während Shirley ihren Ärger über Isabelles unangebrachte Zurechtweisungen an Bernheimer auslässt, ist sich Vicky sicher, dass sich ihre Eltern wieder frisch ineinander verliebt haben.
