Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 31

HerzfrequenzStaffel 2Folge 13vom 18.05.2011
Folge 31

Folge 31Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 13: Folge 31

43 Min.Folge vom 18.05.2011Ab 12

Während Markus und Marie ihre Flitterwochen in der einsamen Hütte mehr oder weniger genießen können, macht Roland Bernheimer seiner Noch-Ehefrau Shirley ein pragmatisches aber unmoralisches Angebot. Henriette und Mesut gelingt es gemeinsam, dem kleinen Yilmaz und seinen überforderten Eltern zu einem Neuanfang zu verhelfen. Stefan kommt inzwischen hinter die Gründe für Tanja Wiesners Suizidversuch. Um ihr zu helfen, muss sich Stefan Unterstützung bei seiner Noch-Ehefrau Isabelle holen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen