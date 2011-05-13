Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 28

HerzfrequenzStaffel 2Folge 10vom 13.05.2011
Folge 28

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 10: Folge 28

43 Min.Folge vom 13.05.2011Ab 12

Maries und Markus’ Hochzeitstag ist endlich gekommen. Während es Marie schwerfällt, die Arbeit im Krankenhaus während der Hochzeitsvorbereitungen auszublenden, passiert Markus dabei ein Missgeschick nach dem anderen. Inzwischen macht sich Henriette große Sorgen um den kranken, in der Babyklappe ausgesetzten Säugling Yilmaz. Ralf Borowski hinterfragt die Institution der Babyklappe als moralisch fragwürdige Lösung für verantwortungslose Mütter, während Oberschwester Ursula eine ganz andere Meinung zu dem Thema vertritt. Im Zuge der emotional geladenen Stimmung vor der Hochzeit, gelingt es Shirley und Tochter Vicky für einen kurzen Moment ...

Herzfrequenz
