Folge 40

Herzfrequenz Staffel 2 Folge 22 vom 31.05.2011
Folge 22: Folge 40

43 Min. Ab 12

Marie ist vorerst wieder in die WG zu ihren Freundinnen Henriette und Karen gezogen, um Abstand von Markus zu bekommen. Doch die Arbeit in der Klinik führt die beiden immer wieder zusammen. Gemeinsam behandeln Marie und Markus die schwangere Kathi Breitner, die zusammen mit ihren Eltern auf einer einsamen Bergalm lebt. Marie wird durch das Schicksal dieser Patientin nur noch mehr aufgewühlt, aber sie will sich weder Markus noch ihren besten Freundinnen anvertrauen. Isabelle flirtet weiterhin mit Stefan, doch der hat kein Interesse daran, ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen.

