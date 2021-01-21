Zurück im "Gasthaus Jesewitz": Was wurde aus dem türkisch-deutschen Restaurant?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 1: Zurück im "Gasthaus Jesewitz": Was wurde aus dem türkisch-deutschen Restaurant?
45 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12
Fabian und Faik betreiben in Sachsen das "Gasthaus Jesewitz". Doch die beiden stecken nicht erst seit Corona in der Krise: kein gestalterisches Konzept, Probleme mit der Hygiene, zu wenig Gäste. Als Frank Rosin im Herbst letzten Jahres zu Hilfe kommt, ist das Lokal bereits im Lockdown. Der Sternekoch unterstützt beim Lieferdienst und bringt das Restaurant auf Vordermann. Wie geht es den beiden Gastronomen heute? Und: Abenteuer Foodtruck mit Schlagersängern Willi und Jasmin Herren
