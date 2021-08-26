"Restaurant bei Tony" - 2 Lokale, 1 Frank Rosin zur HilfeJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 27: "Restaurant bei Tony" - 2 Lokale, 1 Frank Rosin zur Hilfe
47 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12
Die Inhaber des "Restaurant bei Tony" besitzen gleich 2 Lokale mit dem gleichen Namen und benötigten dringend die Hilfe von Frank Rosin. Für den Moment konnte er weiterhelfen, doch laufen die beiden Lokale auch Wochen später noch so gut?
