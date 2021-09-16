Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Freizeitspaß im Herbst: Indoor-Wasserparks im Test

Kabel EinsStaffel 2021Folge 30vom 16.09.2021
Freizeitspaß im Herbst: Indoor-Wasserparks im Test

46 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12

Nach dem eher durchwachsenen Sommer locken Indoor-Wasserwelten mit einer Auszeit im Herbst. Der größte Park dieser Art in Deutschland ist "Tropical Islands", doch der hat nun Konkurrenz bekommen: Denn in Rust, in der Nähe des Europaparks, zieht ab sofort "Rulantica" Freizeithungrige an. Doch welcher Park hat mehr zu bieten? Das "K1 Magazin" hat das herausgefunden. Und: Das große Wasserrutschen-Ranking

