Eine Diva im Kloster: Wie geht es Johnny heute?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 33vom 07.10.2021
47 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12

Der Aufenthalt im Kloster St. Marienthal war für den Berliner Johnny vor sechs Monaten ein Kulturschock: Statt Party und Alkohol herrschen Ordnung und strenge Regeln. Wie hat der gelernte Make-up-Artist die Zeit im Kloster erlebt? Wie steht es um seinen großen Traum, wieder als Kosmetiker zu arbeiten? Das "K1 Magazin" hat den 19-Jährigen noch einmal getroffen. Und: Ey Schüler: Wie ein Fahrlehrer zum Social Media-Star wurde / Achtung Verkehrsirrtümer: Wenn Autofahren teuer wird

Kabel Eins
