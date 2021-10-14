Beauty-Queen und Gamerin im Kloster: Wie geht es den beiden heute?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 34: Beauty-Queen und Gamerin im Kloster: Wie geht es den beiden heute?
48 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 12
Die 19-jährige Mira geht ohne Schminke nicht aus dem Haus und die 21-jährige Eyleen sitzt am liebsten in ihrem Berliner Zimmer und zockt mit ihren beiden Schwestern. Doch das Kabel Eins-Experiment "Ab ins Kloster!" schickt die beiden vor sieben Monaten an die afrikanische Elfenbeinküste. Wie hat diese Erfahrung sie verändert? Und was sind heute ihre Zukunftspläne? Das "K1 Magazin" hat die beiden noch einmal getroffen. Und: Freizeitparks im Herbst - drei Geheimtipps
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick