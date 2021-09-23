Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Teuer gegen günstig: Outdoor-Jacken im Härtetest - mit Peter Giesel

Kabel EinsStaffel 2021Folge 31vom 23.09.2021
Teuer gegen günstig: Outdoor-Jacken im Härtetest - mit Peter Giesel

Teuer gegen günstig: Outdoor-Jacken im Härtetest - mit Peter GieselJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 31: Teuer gegen günstig: Outdoor-Jacken im Härtetest - mit Peter Giesel

48 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12

Wen es jetzt im Herbst in die Natur hinauszieht, ist mit einer Outdoor-Jacke richtig angezogen. Im Trend sind vor allem nachhaltige, recycelte Jacken. Dabei werden alte PET-Flaschen, Baumwolle oder Kunststoff wiederverwertet. Nur wie viel Geld muss man dafür ausgeben? Das "K1 Magazin" testet Marken-Jacken für 200 Euro und Jacken vom Sport-Discounter für unter 40 Euro. Außerdem gibt Peter Giesel Tipps, worauf man beim Kauf achten sollte. Und: Wahlkampf ganz privat

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen