Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

"Ey Schüler!" Der lustigste Fahrlehrer Deutschlands

Kabel EinsStaffel 2021Folge 42vom 09.12.2021
"Ey Schüler!" Der lustigste Fahrlehrer Deutschlands

"Ey Schüler!" Der lustigste Fahrlehrer DeutschlandsJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 42: "Ey Schüler!" Der lustigste Fahrlehrer Deutschlands

45 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12

Er lässt seine Fahrschüler:innen um Stopp-Schilder laufen, einen Arm zum Blinken aus dem Auto halten und mit dem Motorrad rückwärts einparken: Fahrlehrer David Johannsen. Er veräppelt auf sympathische Weise seine Schüler und stellt davon Videos auf Social Media - mit großem Erfolg. Einige dieser Videos wurden mehr als vier Millionen Mal geklickt, er selbst hat über 500.000 Follower. Und: Peter Giesel testet Nachrüst-Zubehör fürs Auto / Die überraschendsten Alkoholirrtümer.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen