Kabel EinsStaffel 2021Folge 32vom 30.09.2021
46 Min.Folge vom 30.09.2021Ab 12

Wellness- und Erlebnisbäder bieten Erholung und Entertainment für die ganze Familie. Gerade im Herbst kann man in der Saunalandschaft die Seele baumeln lassen oder auf den Wasserutschen Spaß und Action erleben. Doch wie viel bekommt man für sein Geld und wie sind die aktuellen Corona-Regeln? Das "K1 Magazin" testet drei Anlagen im Norden, Süden und Westen. Zudem rät Abzocke-Experte Peter Giesel, worauf man achten sollte. Und: Ab in die Sauna: Wie Schwitzen richtig geht

