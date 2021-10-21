Schwitzen daheim: Das DIY-Sauna-Projekt - mit Mark KühlerJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 35: Schwitzen daheim: Das DIY-Sauna-Projekt - mit Mark Kühler
48 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12
Der Traum von der eigenen Sauna wird wahr. Wir begleiten eine Familie, die in zwei Tagen Bauzeit ihre eigene Sauna errichten will. Wertvolle Kommentare und Wissen gibt es von Heimwerker-Profi Mark Kühler.
