Die Corona-Gewinner: Boom der LieferdiensteJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 45: Die Corona-Gewinner: Boom der Lieferdienste
46 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12
Während die Zeit der Corona-Pandemie für viele Gastronomen, Restaurant- und Barbetreiber existenzgefährdend ist, beschert sie Lieferdiensten einen enormen Ansturm. Denn viele verzichten aktuell auf den Restaurantbesuch und lassen sich Gerichte, Lebensmittel oder Getränke lieber nach Hause liefern. Das "K1 Magazin" zeigt, warum die Branche so erfolgreich ist. Und: Grillen im Winter: in einer Holzkota wird's möglich / Fleisch blitzschnell auftauen - Küchentricks aus dem Internet
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick