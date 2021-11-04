Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nach Frank Rosins Besuch: Was wurde aus dem "Zweistein"?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 37vom 04.11.2021
49 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12

Die Hotelfachkräfte Daniel und Karina haben ihren Traum vom eigenen Restaurant verwirklicht. Doch in ihrem "Zweistein" in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel läuft das Geschäft schlecht. Sternekoch Frank Rosin greift dem jungen Paar unter die Arme, sorgt für besseres Essen und neuen Schwung. Wie geht es dem Wirtepaar heute nach dem Einsatz von Rosin? Wie haben sie die Corona-Krise gemeistert? Und: Fast Food für zuhause: Was taugen Dönergrill und Pizzaofen?

