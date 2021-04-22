Fleisch vs. Vegan - Der große Test zum Beginn der GrillsaisonJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 12: Fleisch vs. Vegan - Der große Test zum Beginn der Grillsaison
47 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12
Die Deutschen fiebern der nächsten Grillsaison entgegen und füllen ihre Kühlschränke mit allerlei Köstlichkeiten. Doch neben den Klassikern wie Bratwurst und Steak werden auch vegetarische Ersatzprodukte immer beliebter. Wie gut schmecken diese Alternativen wirklich? Das "K1 Magazin" macht den Vergleich.
